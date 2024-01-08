سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 8-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 8-1-2024، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الإسكندرية في بداية التعاملات مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك بلوم إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك مصر ببداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك سايب مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك المصري الخليجي إلى30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.