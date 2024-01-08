شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، الإثنين، في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، عند آخر مستوياته.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.