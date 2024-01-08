شكرا لقرائتكم خبر عن شانغهاي تطلق أول قطار شحن بين الصين وأوروبا في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت مدينة شانغهاي الصينية مؤخرًا أول قطار شحن بين الصين وأوروبا لعام 2024، حسب ما أفادت سلطات السكك الحديد المحلية.

وحمل قطار الشحن، وفقًا لوكالة "شينخوا" 100 حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدمًا من البضائع، من بينها مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية، يبلغ إجمالي وزنها أكثر من 1000 طن وتتجاوز قيمتها الإجمالية أكثر من 10 ملايين يوان (نحو 1.4 مليون دولار ).

وكانت شانغهاي أطلقت أول قطار شحن بين الصين وأوروبا في سبتمبر 2021، بينما في 2023 تعاملت مع 100 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا محملين بأكثر من 10 آلاف حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدمًا من البضائع.