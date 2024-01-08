شكرا لقرائتكم خبر عن جولة آسيوية للتعريف بالتجربة السعودية في سلامة المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الجولة التعريفية بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات وإجراءات تقويم المطابقة، ومتطلبات الدخول للأسواق المحلية في السعودية، التي يشارك بها محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد القصبي، وعددٌ من مسؤولي الهيئة.

وتشتمل الجولة زيارة كل من الصين، واليابان، وكوريا. ويأتي برنامج سلامة المنتجات كأحد مبادرات الهيئة في رؤية المملكة 2030، من أجل رفع نسبة المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية، حيث ارتفعت نسبة المنتجات المطابقة في السوق السعودي إلى 82.17% مقارنة بـ 58 % في عام 2016.

تعزيز التجارة الثنائية

تتضمن الجولة عقد عددٍ من الاجتماعات الثنائية، وورش عمل لبحث أهم التحديات التي تواجه المصنعيّن والمصدّرين في الدول الآسيوية، لتعزيز التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة مع تلك الدول، مما يسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية السوق السعودي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في التعريف بتجربة المملكة في مجال سلامة المنتجات، وتفعيل التواصل مع المصنعين والمصدّرين دوليًا، ورفع الوعي بالمواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات التحقق من المطابقة، وذلك للإسهام في زيادة التبادل التجاري وتقليل العوائق الفنية للتجارة.

يذكر أن المملكة تمثل ما نسبته 25% من إجمالي التبادل التجاري بين الصين والدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 106.1 مليارات دولار في عام 2022م.

واعتمدت المواصفات السعودية 23 جهة تقويم مطابقة صينية، كما أصدرت 178 ترخيصًا لمصانع صينية باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما بلغ عدد المنتجات المسجلة في منصة سابر الإلكترونية أكثر من 1.4 مليون منتج صيني.