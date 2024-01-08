شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض مع تراجع أسهم الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، لتواصل بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش 0.1 %.

ارتفاع عوائد السندات

ارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.4 % مما أثر بالسلب بشكل كبير على المؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسعار النفط.

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأقل من المتوقع في حين ارتفعت الصادرات بأعلى من توقعات نوفمبر.

وسيتحول تركيز المستثمرين أيضا إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطق اليورو لشهر نوفمبر والتي من المقرر أن تصدر في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسهم شركة باندورا الدنمركية للمجوهرات 2.5 % بعد أن تجاوزت المبيعات الفصلية التوقعات.

