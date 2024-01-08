“غرفة المدينة المنورة” 272 فرصة استثمارية خلال عام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

حققت غرفة المدينة المنورة 87% من مستهدفاتها في مجال رفع فعالية المنشآت، وتمكين التنمية في المنظومة الاقتصادية بالمنطقة خلال العام 2023م الماضي.

وأظهر تقرير إحصائي أصدرته الغرفة حول أبرز منجزاتها للعام المنصرم، عن تنفيذها 182 فعالية استفاد منها 5460 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، والمهتمين، فيما طرحت 272 فرصة استثمارية في 8 قطاعات منوعة ضمن جهود تطوير المنظومة الاقتصادية، إضافة إلى تقديم التمويل لـ 21 مشروعاً بقيمة 31,258 مليون ريال، فضلاً عن إجراء وإعداد مركز البحوث والدراسات بالغرفة 42 دراسة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والإسهام في معالجة التغيرات المتجددة في بيئة العمل، ودعم التكامل مع الجهات لتهيئة بيئة الأعمال للاستثمارات في القطاعات الواعدة.