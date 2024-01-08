“الأهلي المالية” تنجح في إتمام دورها كمستشار رئيسي للاكتتاب العام لمجموعة “إم بي سي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت اليوم شركة الأهلي المالية، البنك الاستثماري الرائد وأكبر مدير أصول في المنطقة، عن اكتمال دورها كمستشار مالي بنجاح، في الطرح العام الأولي لمجموعة “إم بي سي”، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، والمُدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

وقد عملت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي المشترك، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المشترك، ومتعهد التغطية المشترك، للطرح العام الذي بلغت حصته 10% من رأس مال المجموعة، حيث حظيت هذه الصفقة التاريخية بإقبال شديد من المستثمرين، إذ تجاوز الاكتتاب في شريحتيّ المؤسسات والأفراد، حوالي 66 مرة و17 مرة على التوالي.

وفي هذا الصدد قال زيد الغول رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي المالية: “سعدنا بتقديم المشورة لمجموعة “إم بي سي” بشأن هذا الاكتتاب العام المميز، والذي يأتي في وقت ازدادت خلاله جاذبية السوق السعودية بشكل غير مسبوق، حيث شهدت المملكة نمواً اقتصادياً كبيراً كان له أثر ملموس في زيادة رغبة المستثمرين المحليين والدوليين بالاستثمار في السوق المالية السعودية.”

هذا وقد حُدِّد النطاق السعري لأسهم مجموعة “إم بي سي” بين 23 و25 ريالًا، وبلغ إجمالي حجم الطرح ما بين 765 مليون ريال (204 مليون دولار)، و831 مليون ريال (222 مليون دولار)، واستمرت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2023، في حين بدأ اكتتاب الأفراد من 14 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “إم بي سي” التي يقع مقرها في العاصمة الرياض، والتي تُعد شركة بث رائدة متعددة المنصات في المنطقة، تمتلك مجموعة من القنوات التلفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومنصات البث، وعلامة تجارية راسخة، قد وسَّعت نطاق عملها ليشمل الألعاب وخيارات الترفيه الإضافية، وهو ما عزَّز -بالإضافة لطبيعة التركيبة السكانية في المنطقة- من الاهتمام بالاكتتاب العام.