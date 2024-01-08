منتدى “روشن لسلاسل الإمداد” يستعرض فرص الشراكات الناجحة في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تستعد مجموعة “روشن”، المطور العقاري الوطني الرائد والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية وأحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لإطلاق “منتدى روشن لسلاسل الإمداد” وذلك يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 بالرياض.

يعد “منتدى روشن لسلاسل الإمداد” منصة حيوية تجمع نخبة من الاستشاريين والمقاولين والمصنعين لاستكشاف فرص التعاون الواعدة مع “روشن” في رحلتها نحو تعزيز شبكات سلاسل الإمداد وتوسيع نطاقها عبر مختلف القطاعات. ويشارك قادة المجموعة، في تقديم رؤى مفصلة وعميقة حول المجالات المختلفة المفتوحة للتعاون.

ولا يقتصر المنتدى فقط على إتاحة فرص التعاون مع “روشن”، بل يتيح أيضاً نظرة شاملة على قطاع العقارات والبناء والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويبرز فرصاً واعدة للاستثمار والتعاون، مع استعداد المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 بتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني و المحتوى المحلي، ايجاد فرص لعقد اتفاقيات الاستثمار و الشراكات الاستراتيجية، وإرساء معايير جديدة وإيجاد حلول مبتكرة لتنمية القطاع العقاري وتعزيز القيمة المضافة لعملائنا. وسوف يشارك في المنتدى نخبة من الضيوف المميزين.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن”، ديفيد جروفر: “تُعيد روشن تشكيل المشهد الحضري بوتيره متسارعه غير مسبوقة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة، ملتزمةً بتطوير مشاريعها وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة. ومع الآفاق الجديدة التي تفتحها رؤية السعودية 2030، لا شك أن التطوير العقاري هو أحد أكثر القطاعات الاستثمارية الواعدة في المملكة العربية السعودية الآن. ونحن نتطلع إلى أن نصبح شريكاً موثوقاً به للتعاون مع شركاء جدد من خلال إقامة هذا الحدث المهم الذي نرحب فيه بنخبة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.”

من ناحيته، قال رئيس إدارة الشؤون التجارية في مجموعة “روشن”، إيان ماكبرايد: “بنيت استراتيجيتنا لسلاسل الإمداد على القيم المشتركة مع شركائنا والالتزام بمفاهيم الاستدامة وأحدث المعايير العالمية. إن التعاون معنا فرصة للاستشاريين والمقاولين والمصنعين من السعودية وحول العالم لدعم روشن في الالتزام بمهمتها وإظهار خبراتهم في أكثر مشاريع التحول الواعدة والمجزية تجارياً من المملكة. نتطلع إلى استقبال شركائنا في منتدى سلاسل الإمداد للتعرف على الفرص النوعيه المتاحة في التحول العمراني للمملكة العربية السعودية والذي تقوده رؤية السعودية 2030 “.

وفي إطار التزامها بالشراكة مع الرواد من كبار الموردين في هذا القطاع، ستقوم “روشن” بتكريم شركائها بخمس جوائز خلال المنتدى. وتُحتفي هذه الجوائز بالإنجازات المتميزة للشركاء الحاليين عبر خمس فئات: جودة التصميم والابتكار وجودة التنفيذ والالتزام بالميزانية والشفافية والتعاون.

تضع “روشن” معايير جديدة للتميز وممارسات التطوير السائدة في المنطقة، إذ حققت عدداً من الاعتمادات الدولية المرموقة خلال مسيرتها، ومن بينها الحصول على شهادة أخلاقيات المشتريات من المعهد القانوني للشراء والتوريد(CIPS) المعترف به عالمياً، وهي أهم اعتماد عالمي للممارسات التجارية الأخلاقية للشركات، بالإضافة إلى الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة للممارسات التجارية المسؤولة، حيث أدمجت روشن قيم الميثاق في استراتيجيتها وثقافتها وأنشطتها اليومية، وأخيراً تسجيل 35 مليون ساعة عمل آمنة في مختلف مواقعها دون إصابات، مما يعكس التزامها القوي بالصحة والسلامة المهنية.