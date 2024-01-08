شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تعلن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2023 /2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - المصلحة تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2023 / 2024 ، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2023، إعتبارًا من أول يناير 2024 حتي 31 مارس 2024 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا ، وتتلقى إقرارات الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) إعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ وحتى قبل أول مايو ٢٠٢٤ أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وأكدت "رشا عبد العال" أن ممولي المركز المدمجة في كل من مركز ثان كبار الممولين بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، وكذلك ممولي مراكز كبار الممولين أول، ومتوسطي الممولين، ومركز كبار مهن حرة بالقاهرة، وممولي المأموريات المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة رابع، ومنطقة القاهرة ثان، ومنطقة القاهرة ثالث، ومنطقة ضرائب القليوبية يقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني

www.eta.gov.eg

وأضافت أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا ،من خلال خطة متكاملة لتقديم كافة وسائل الدعم في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية ، لافتًة إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من الندوات المجانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا ، لكل من الممولين والمحاسبين مجاناً سواء على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، أو منظومة الإقرارات الإلكترونية .

وأضافت رئيس المصلحة أنه تم توفير محاضرين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ومساعدة الممولين، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.

وناشدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة حضور ندوات التوعية الضريبية المجانية التى تنظمها المصلحة ، وذلك للاستفادة من الشرح الذى يقدم خلالها، والتى تساعدهم على تقديم إقراراتهم الضريبية الالكترونية بكل سهولة ويسر على المنظومة ويتم خلالها الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات .

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ ، و التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :

[email protected]

وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:

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وللابلاغ عن حالات التهرب الضريبي يمكن الاتصال بالخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعه عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.