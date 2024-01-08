شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم بتداولات 1.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه، رغم طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 25461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 30820 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10838 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 5760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 8250 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 6541 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والقاهرة للدواجن، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والدولية للأسمدة والكيماويات، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، باع مجلس إدارة شركتا الشمس للإسكان والتعمير، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 2.3 مليون سهم، 7 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمجموعة المصرية العقارية عدد 975 سهم، 300 ألف سهم، 55 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 396.1 ألف سهم، 578.1 ألف سهم، 177 سهم، على التوالي.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية-2 عدد 1000 سهم، 81.7 ألف سهم، 2730 سهم، 575 ألف سهم، 124.4 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 343.5 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، عن موافقة مجلس الإدارة على تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 550 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بتخفيض مبلغ وقدره 50 مليون جنيه عن طريق إعدام جزء من أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من المساهمين والبالغ عددها 5 ملايين سهم.