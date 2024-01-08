شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين أمام فروع بنكى الأهلى ومصر لشراء الشهادات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فروع بنكي مصر والأهلي المصري اليوم الاثنين في استقبال عدد كبير من الجمهور سواء من عملاء البنوك أو عملاء جدد منذ الصباح الباكر؛ لشراء شهادات الإدخار لمدة عام بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًا بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

وشهد بنكا مصر والأهلي المصري توافد أعداد كبيرة من الجمهور على مقار فروعهما لشراء الشهادات الجديدة أو لصرف قيمة شهادة 25% و22.5%، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وهي عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاقها والتي بلغت حصيلة طرحها العام الماضي 460 مليار جنيه.

وذكر بنك مصر - في بيان اليوم - أنه تم إعادة إصدار الوعاء الإدخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة إدخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.

وأوضح أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وأضاف البيان أنه تم بدء شراء الشهادات يوم 5 يناير الجاري من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، منوهًا بأنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها لأكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بالجمهورية بدءًا من اليوم 8 يناير.

وتوقع رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر محمد الإتربي - في تصريحات - أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام، على أن يستمر الاكتتاب في فبراير؛ نظرًا لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى، منوهًا بأنه لا يمكن طرح تلك الشهادات لمدة ثلاث سنوات نظرًا لتكلفتها البالغة على بنكي مصر والأهلي.

ومن جانبه، أعلن البنك الأهلي المصري طرح شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل لـ27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الإدخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الأشخاص الطبيعيين من البالغين والقصر (مصريون وأجانب).

ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 أشهر بدءًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

ويأتي إصدار الشهادات الجديدة سعيًا لتوفير بديل مناسب لمختلف فئات العملاء عقب موعد استحقاق شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 25%، علمًا بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري وعن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي ومن خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.