شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 1.52% بتداولات 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.751 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 25344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 30675 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10789 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 8250 نقطة.