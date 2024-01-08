شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 8-1-2024، مجموعة من الاخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم بمستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 10 جنيها، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 3290 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر منتصف التعاملات اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 10 جنيها ، وسجل سعر الذهب 3290 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بمصر.

تقرير: الحكومة تعتزم تأسيس صندوق صانع السوق فى البورصة بقيمة 30 مليار جنيه

كشف تقرير رسمي، عن عزم الحكومة تأسيس صندوق صانع السوق في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20-30 مليار جنيه يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية.

توافد المواطنين أمام فروع بنكى الأهلى ومصر لشراء الشهادات الجديدة

بدأت فروع بنكي مصر والأهلي المصري اليوم الاثنين في استقبال عدد كبير من الجمهور سواء من عملاء البنوك أو عملاء جدد منذ الصباح الباكر؛ لشراء شهادات الإدخار لمدة عام بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًا بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

"حماية المنافسة" يُثبت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية فى توريد "الوجبات المدرسية"

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم في العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التي تُقدَّم للطلاب، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

تراجع أسعار النفط مع زيادة إنتاج أوبك.. وبرنت يسجل 78.67دولار

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم متأثرة بزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

الرقابة المالية: 15مليون جنيه حد أدنى للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، والذي يقضي بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى.

تقرير حكومى: 8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من خدمات التعهيد

تعتمد الحكومة، على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 2024-2030، لتحقيق زيادة في الاستثمارات، ونمو في الاقتصاد الوطني.