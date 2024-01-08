تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وبيلاروسيا

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وجرت مراسم التوقيع بمقر الاتحاد أمس، حيث وقعها كل من أمين اتحاد الغرف السعودية المكلف وليد العرينان ومدير المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي ميكالاي باريسيفيتش.
ويشمل نطاق التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار والإنتاج والتصدير ومساعدة الشركات السعودية والبيلاروسية على التوسع في الأسواق المستهدفة، وتنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق لتعزيز آفاق التجارة واستكشاف سبل التعاون التجاري، وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية وإقامة الفعاليات والملتقيات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية.
وبحسب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في تقديم الدعم للمستثمرين وإقامة اتصالات تجارية، وتنظيم الندوات التدريبية الدولية عبر الإنترنت وتبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الترويج التجاري بما يساعد شركات البلدين من الوصول للفرص في كلا السوقين.
نطاق التعاون:
- تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار والإنتاج والتصدير.
- مساعدة الشركات السعودية والبيلاروسية على التوسع في الأسواق المستهدفة.
- تنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق لتعزيز آفاق التجارة.
- تسهيل المشاركة في المعارض التجارية وإقامة الفعاليات والملتقيات وتبادل الوفود.
- تقديم الدعم للمستثمرين وإقامة اتصالات تجارية، وتنظيم الندوات التدريبية الدولية.
- تبادل الخبرات بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الترويج التجاري.
- مساعدة شركات البلدين من الوصول للفرص في كلا السوقين.
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