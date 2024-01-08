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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 170 ألف زائر لمهرجان الحمضيات في نسخته الثامنة بمحافظة الحريق، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتفاعل الزوار من المواطنين والمقيمين من داخل المحافظة وخارجها مع البرامج والفعاليات المصاحبة لأيام المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام بمشاركة 150 محلا لعرض منتجات الحمضيات والعسل المحلي والتمور التي تلاقي دعما غير محدود لتمكين المزارعين والمنتجين من عرض منتجاتها بكل يسر وسهولة دعما للإنتاج المحلي. يذكر أن مهرجان الحمضيات بالحريق يعد نافذة تسويقية مميزة للمزارع والمستهلك.

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