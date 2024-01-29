"من كوت ديفوار إلى البرتغال".. المحمدي ينتقد روي فيتوريا بعد توديع كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر وأستون فيلا السابق، المدير الفني الحالي للمنتخب روي فيتوريا، عقب توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.

وكتب المحمدي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "فيتوريا من كوت ديفوار إلي البرتغال مباشرة من غير ترانزيت".

واختتم: "هارد لك للاعبين عملوا اللي عليهم من غير مدير فني".

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16.

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