شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. ارتفاع كبير في قيمة الاستثمارات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية من 73.9 مليار في الربع الثالث لعام 2022، إلى نحو 74.3 مليار في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بلغ قرابة 285 مليون ريال بمعدل نمو بلغ 0.04%.

وأشار التقرير إلى نمو أعداد المصانع في منطقة الحدود الشمالية بنحو 583% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بنظيره عام 2022، إذ بلغت أعداد المصانع 57 مصنعًا بنهاية الربع الثالث من 2023، بعد أن كانت 36 مصنعًا في الرابع الثالث من عام 2022.

نشاط منتجات المعادن اللافلزية

وأوضح أن عدد المصانع في نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى في منطقة الحدود الشمالية بلغ 38 مصنعًا، تمثل نحو 66.7% من إجمالي أعداد المصانع في المنطقة بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وتمثل نحو 1.9% من إجمالي المصانع في النشاط على مستوى المملكة.