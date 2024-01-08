شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 8-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 8-1-2024.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والقاهرة للدواجن، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والدولية للأسمدة والكيماويات، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعامة لصناعة الورق-راكتا.

إيقاف تداول 12 سهمًا

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.751 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 121.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.96%، والعرب على 7.29%، واستحوذت المؤسسات على 18.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 100.8 مليون جنيه، 62.9 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 118.4 مليون جنيه، 101.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 25344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 30675 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10789 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 8250 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 6486 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1499 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.408 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.80%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.19%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.95%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.184 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 12.20%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 29.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.66%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 12.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.202 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.14%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.539 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.