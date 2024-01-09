شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف وحدات المرور الأعلى ترخيصا خلال ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول – الأكثر ترخيص اللسيارات الزيرو - بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 1290 سيارة، وذلك طبقا لآخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتامين الاجباري عن شهر ديسمبر 2023.

وجاء وحدة مرور حدائق الأهرام بواقع 1069 سيارة، ثم وحدة مدينه نصر 928 سيارة، ثم وحدة مرور الحوامدية 824 سيارة، ثم وحدة مرورابيس 622 سيارة، أما المنافذ الجمركية فقد شهد منفذ السلوم وحده شهد دخول 9153 مركبة، أما نويبع 1095 سيارة، ومنفذ سفاجا 677 مركبة.

يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهرديسمبر 2023 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 34947 مركبة وهذا يعنى زيادة عن الشهر السابق (نوفمبر) بنحو 2051 مركبة، كما أكد تقرير ديسمبر أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2716 مركبة موديل 2020 و4692 مركبة موديل 2021و8404 مركبة موديل 2022 و8967 مركبة موديل 2023 و10168مركبه موديل 2024.