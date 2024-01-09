شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية لـ467 ألف طن فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تطور كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية في الفترة الأخيرة، استمرار زيادة كمية تلك البضائع في الفترة الأخيرة، حيث سجلت نحو 467 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 412 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 55 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإيرادات في شهر سبتمبر الماضي أيضا سجلت ارتفاعا هامشيا بلغ نحو 420 ألف طن، مقابل نحو 419 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت ألف طن.

وكانت كمية البضائع المنقولة سجلت نحو 468 ألف طن في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 293 ألف طن في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت 175 ألف طن، أما في شهر يونيو الماضي فقد شهدت ارتفاعا في كمية البضائع ولكن بشكل طفيف، حيث سجلت نحو 364 ألف طن، مقابل نحو 332 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.

وتواصل إيرادات السكك الحديدية ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمتها في شهر مارس الماضي نحو 306.5 مليون جنيه، مقابل 291 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 15.5 مليون جنيه، أما فى فبراير الماضي، فقد ارتفعت إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 325.6 مليون جنيه، ارتفاعا من 291.9 مليون جنيه فى شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 33.7 مليون جنيه.