شكرا لقرائتكم خبر عن معدل استهلاك السولار ينخفض إلى مليون و179 ألف طن سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الاستهلاك المحلى من السولار سجل تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستهلاك نحو مليون و179 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي "مبدئى"، انخفاضا من مليون و234 ألف طن في شهر سبتمبر من عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 55 ألف طن.

وأضافت بيانات الجهاز، أنه بالتزامن مع انخفاض استهلاك السولار، سجل إجمالي إنتاج السولار في شهر سبتمبر الماضي نحو 695 ألف طن، بينما كانت نحو 949 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ حجمه 254 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلى من السولار قد سجل مليون و258 ألف طن فى شهر مايو الماضى، بينما كانت مليون و148 ألف طن فى شهر مايو 2022، بزيادة بلغت نحو 110 أطنان، فيما سجل الإنتاج المحلى من السولار فى نفس الفترة نحو 869 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل نحو 977 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 108 آلاف طن.

وبدأ الاستهلاك المحلى من السولار يسجل ارتفاعا منذ بداية العام الماضى 2023، حيث بلغ حجم الاستهلاك من السولار نحو مليون و186 ألف طن فى شهر يناير الماضى، مقابل نحو مليون و154 ألف طن فى شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.