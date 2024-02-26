طقس مستقر مع حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي، يؤدّي إلى طقس متقلّب حتى ليل الثلاثاء/الأربعاء، حيث يعود إلى الاستقرار مجدداً وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تستقر على الجبال يتحول مساء إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة، . مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات، وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والشمالية خلال الليل.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع رياح ناشطة نسبيا صباحا يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم أحياناً بسحب متوسطة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات. وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الداخلية، تنحسر الأمطار خلال الليل ويستقر الطقس .

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بينما تتدنى خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة