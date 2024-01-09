شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح قطاع التقنية تغلق الأسهم الأوروبية على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم شركات التقنية والتجزئة.

وصعد المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.3% بعد تراجع وصل إلى 0.7% خلال الجلسة.

خسائر استمرت 6 أيام

وجاء قطاع التقنية من بين أكبر الرابحين، إذ ارتفع 1.2%، لينهي سلسلة خسائر استمرت 6 أيام، كما تقدمت أسهم شركات التجزئة 1.2%، مسجلة أول مكاسب لها في 7 جلسات.

وارتفع سهم (آيرباص) بنسبة 2.5%، بعد أن أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بوقف مؤقت لتحليق بعض طائرات (بوينج 737 ماكس 9) المنافسة.

في المقابل، تراجعت أسهم الطاقة، إذ انخفضت أسهم النفط والغاز بنسبة 2.6%. وخسر سهم شركة شل 3.1%، كما انخفضت أسهم شركتي (هاباج لويد) و(ميرسك) للشحن البحري بنسبة 10.2% و5.7% على الترتيب.