شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أمريكي رسمي يظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.73 دولار للأوقية بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2038.90 دولار للأوقية.

وأظهر تقرير للبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الاثنين أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، كما يتوقعون تراجع الدخل والإنفاق خلال السنوات المقبلة.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين، مما دعم أيضا أسعار المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.11 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 0.3 % إلى 948.42 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 1003.46 دولار.