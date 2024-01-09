شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف توقع عقدا مع «ربوع الطيبة» بـ 30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الجوف عقدا مع شركة ربوع الطيبة بموجب هذا العقد تقوم شركة أسمنت الجوف ببيع وتصدير مادة الكلنكر لشركة ربوع طيبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنمدة العقد ستة أشهر قابلة للتجديد، فيما تبلغ قيمة العقد 30 مليون ريال تزيد عن 10% من إجمالي أيرادات الشركة وفق أخر قوائم مالية مراجعة

وأضافت أن الأثر المالي سيكون إيجابيا على القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الأول لعام 2024 وحتى الربع الثاني 2024.