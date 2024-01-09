شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم اليابانية لأعلى مستوياتها منذ 34 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم الثلاثاء بارتفاع كبير، ليصل مؤشر نيكي 225 القياسي إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 34 عاما، بفضل ارتفاع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بعد ارتفاع مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا في البورصة الأمريكية أمس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر نيكي ارتفع اليوم بنسبة 1.2% إلى 33763.18 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فترة الفقاعة الاقتصادية في التسعينيات.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.8% إلى 2413.09 نقطة. وقال محللون: إن ارتفاع مؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له منذ 3 عقود، لم يكن مفاجئا "لأن الأسهم اليابانية ظلت رخيصة لفترة طويلة، إلى جانب إصلاحات قواعد حوكمة الشركات".

وأسهم ارتفاع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية في تعاملات أمس في دفع الأسهم اليابانية إلى الارتفاع في تعاملات اليوم، مدعومة بيانات الوظائف الأمريكية القوية الصادرة في الأسبوع الماضي بحسب سيرا.

وارتفع سهم شركة نينتندو لألعاب الفيديو بنسبة 4.3% مما ساهم بقوة في ارتفاع مؤشر توبكس ككل. ومن بين 2155 سهم مدرجة على المؤشر ارتفع 1705 أسهم وتراجع 395 سهما في حين استقرت أسعار 55 سهما.