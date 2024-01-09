شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني لإدارة الدين: إتمام طرح سندات بـ12 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح.

3 شرائح

بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليارات دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليارات دولار (ما يعادل 17.81 مليار ريال ) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054م.

وتعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية، وثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.