شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 243.9 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء، في التعاملات الصباحية، عند آخر إغلاق، أمس الإثنين.

وسجل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم، لعيار 24 نحو 243.99 ريال، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم، 223.66 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 213.49 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 182.99 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 142.33 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 121.99 ريال.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 7588 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 1708 ريالات، في حين سجل سعر كيلو الذهب 243.988 ألف ريال.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أمريكي رسمي يظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.73 دولار للأوقية بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2038.90 دولار للأوقية.