وزير الإسكان يتابع طلبات تقنين الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - الجزار يستعرض مخطط منطقة الحزام الأخضر.. ويتابع سير العمل بمشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالمنطقة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة موقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدى نائبى رئيس الهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد.

وناقش وزير الإسكان، تفاصيل مخطط منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، واستخدامات الأراضي بالمنطقة، موجهاً مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتعظيم الاستفادة من الأراضي، والعمل على إيجاد فرص تنموية تحقق عوائد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على استدامة الخدمات والتنمية بالمنطقة.

كما استعرض الوزير موقف مشروعات المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، وتشمل (أعمال الطرق - شبكات مياه الشرب - رافع مياه الشرب - شبكات الصرف الصحي - روافع الصرف الصحي - شبكات الري - أعمال الكهرباء - وغيرها)، ومشروع تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق "بوليفارد" فى المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائرى الأوسطى، والأعمال الصناعية اللازمة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم حتى الآن تلقى 2032 طلبا لتقنين أوضاع الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر، بمساحة 11970 فداناً، إضافة إلى تخصيص 1800 قطعة بمساحة 330 فداناً، لتعويض أراضى شرق السكة، كما عرض موقف العقود والقرارات الوزارية (تم وجار)، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراض من حصة الهيئة بالمنطقة، بمساحة 56 فداناً، بأنشطة (عمراني متكامل - تجارى - إدارى - مدرسة).