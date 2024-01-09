شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة العامة للطرق" تستعرض معدات المسح والتقييم في اجتماع مجلس أبحاث النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة العامة للطرق في الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل والذي يُعقد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة، واستعراض استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها في هذا الاجتماع إلى الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات بحلول عام 2030م.

كما تستعرض الهيئة العامة للطرق أهم التقنيات الحديثة في القطاع ومنها أسطول معدات المسح والتقييم الذي يعتبر الأضخم على مستوى العالم ب18 معدة تعمل على تقييم وتحليل شبكة الطرق، بالإضافة لتقنية الدرون في فحص الطرق، وجهاز قياس الدهانات الأرضية.

تهدف الهيئة العامة للطرق أيضاً لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية في قطاع الطرق في المملكة، وأهم المنجزات التي تحققت، خاصةً وأن المملكة تعتبر الأولى عالمياً في مؤشر ترابط الطرق وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي.