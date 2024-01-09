شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 80 جنيها وعيار 21 يسجل 3210 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بحوالى 80 جنيها منذ فتح التداول على الذهب وسجل سعر الذهب 3210 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر وسط تغيرات مستمرة فى أسعار الذهب بمصر بعد افتتح السوق تداولات اليوم عند 3290 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3667 جنيها.

عيار 21 يسجل 3210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2751 جنيها.

عيار 14 يسجل 2140 جنيها.

الجنيه الذهب 25680 جنيها.

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 2 يناير، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7857 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 11059 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كل من عقود البيع والشراء على الذهب الأمر الذي يعني عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حالياً بسبب فترات الأعياد والعطلات، إلى جانب التذبذب في توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطى الفيدرالى.

قد تبدأ أسواق العقود المستقبلية للذهب في الوضوح خلال الفترة القادمة بعد عودة الأسواق إلى كامل طاقتها الأمر الذي يوضح الصورة في الأسواق المالية بشكل أكبر.