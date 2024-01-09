شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه ليصل إلى 1.770 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 80.4 .

مؤشر السوق الرئيسي

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.97%، مسجلًا 2528.99 نقطة.

فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.83%، ليصل إلى مستوى 5811.87 نقطة.

بينما أضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، نحو 0.83% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 8219.28 نقطة.