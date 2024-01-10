شكرا لقرائتكم خبر عن معوضة خسائرها السابقة.. قفزة مفاجئة في أسعار النفط عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط نحو 2% عند التسوية يوم الثلاثاء، بعد أن عوضت أزمة الشرق الأوسط وانقطاع في الإمدادات الليبية الخسائر الفادحة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.9% إلى 77.59 دولار للبرميل عند التسوية، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.47 دولار، أي 2.1%، إلى 72.24 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما من التوتر في الشرق الأوسط وإغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا الذي ينتج 300 ألف برميل يوميًا، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، والذي طالما كان هدفًا للاحتجاجات المحلية والسياسية الأوسع نطاقًا.

مستويات قياسية للخام الأمريكي

وسجل خام برنت خسائر 3% يوم الاثنين، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر 4% بفعل أثار مخاوف تتعلق بالعرض والطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الخام سيسجل مستويات قياسية مرتفعة في الولايات المتحدة في العامين المقبلين، لكنه سينمو بوتيرة أبطأ لأن مكاسب الكفاءة سيطغى عليها التراجع في نشاط استخراج النفط.

وسيرتفع الإنتاج بواقع 290 ألف برميل يوميًا إلى رقم قياسي عند 13.21 مليون برميل يوميًا هذا العام.

مخزونات الخام الأمريكية

وأظهر استطلاع أجرته رويترز قبل صدور تقرير المعهد وبيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن من المتوقع أن مخزونات الخام الأمريكية شهدت تراجعًا الأسبوع الماضي، بينما شهدت مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفاعًا.