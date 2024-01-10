سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 10-1-2024، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنك الإسكندرية على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.