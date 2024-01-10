شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: الاستثمار مستمر في مبادرات المملكة الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مؤتمر التعدين الدولي الثالث، في الرياض.

وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، خلال المؤتمر: "مبادرات المملكة الخضراء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحياد الصفري. ونستثمر في كل ما يسهم في انتقال مناسب للطاقة بالمملكة".

وتابع: "لقد أطلقنا مبادرة (السعودية الخضراء) وكذلك مبادرة (الشرق الأوسط الخضراء)، لأن هاتين المبادرتين كناية عن ركيزتين رئيسيتين، لكيفية تمكننا من تحقيق الاقتصاد الدائري للكربون".

وأوضح: "بدأ صندوق الاستثمارات العامة قبل عام ونصف العمل على خفض سوق الكربون طوعًا".

وأكمل: "يمكننا العمل على سوق منخفض للكربون ونتأكد أن هذا السوق سيصبح سوقًا إقليميًا، ونفي بالتزاماتنا لتلية احتياجات المملكة العربية السعودية، ثم احتياجات المنطقة العربية".

مؤتمر التعدين الدولي

يعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة مساهمة المنطقة الكبرى، التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وسيشارك في جلساته، هذا العام، 220 متحدثاً من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل. ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.