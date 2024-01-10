شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها وسط أداء متباين لشركات التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلصت الأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضها اليوم دون أن تعوض كافة خسائرها الأخيرة، مدعومة بانتعاش متباين في أسهم التكنولوجيا، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه وول ستريت إلى استعادة مكانتها بعد بداية صعبة حتى عام 2024،.

وانخفض مؤشر السوق العام ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% بينما تم التداول في مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بمقدار 201 نقطة أو 0.5% بعد أن انخفض بما يصل إلى 309.71 نقطة، أما ناسداك المركب فتعافى من تراجع بنسبة 0.9% .وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

تباين أداء شركات التكنولوجيا

تحاول أسهم التكنولوجيا صاحبة الأداء الأفضل لعام 2023 الخروج من البوابة السلبية لعام 2024 وهو الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الضغوط على السوق ومنذ بداية العام وحتى الآن انخفضت الأسهم بأكثر من 1%، وشهدت الشركات أداءً متبايناً.

وقال كوينسي كروسبي كبير المحللين في "إل بي إل فايننشال" :"يغير بعض المتداولين وجهته عن شركات التكنولوجيا الكبرى مفضلًا أن يتوجه بأسهمه إلى شركات أخرى في مجالات مثل الرعاية الصحية". وتم تداول أسهم " إنفيديا" بارتفاع يزيد عن 3.5% لتصل إلى مستوى جديد، أما "أمازون" فارتفعت أسهمها أيضًا بأكثر من 1%.

ارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية

استطاعت شركات الرعاية الصحية أن تكون واحدة من القطاعات الوحيدة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي ارتفعت في عام 2024 بنسبة 3% مما يجعل هذه الشركات الأفضل أداءً من بين قطاعات أخرى. ويوم الإثنين ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مع انتعاش الأسهم انخفاضات الأسبوع الماضي.

قراءة التضخم الأمريكي

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيقوم المحللون والمراقبين والمستثمرون بتحليل ماسيصدر من بيانات حول التضخم للحصول على رؤية أوضح بشأن المسار المستقبلي لتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر يوم الخميس يليه صدور مؤشر أسعار المنتج يوم الجمعة.

بيانات أرباح الشركات

تشمل الشركات التي أعلنت عن أرباحها هذا الأسبوع : تايوان لتصنيع أشباه الموصلات و انفوسيس وكذلك جي بي مورجان تشيس ويونايتد هيلث ومصرف بانك أوف أمريكا

ودلتا آير لاينز.

5 أيام من الخسائر

تشير الخمسة أيام الأولى من التداول لشهر يناير إلى أن الأسهم قد تشهد عامًا صعبًا وفقًا لآدم تورنكويست كبير المحللين الفنيين في شركة"إل بي إل".

وقال تورنكويست: "يتبع مؤشر الأيام الخمسة الأولى السلبي فترة ارتفاع سلبية خلال هذه الفترة من الأعياد وكلاهما يشير إلى موسم أضعف في المستقبل، ومع ذلك لا يزال هناك أمل في ارتفاع إيجابي لشهر يناير".

وتاريخيًا، حققت الشركات عوائد سنوية بمتوسط قدره 14.2% منذ عام 1950 حيث حققت 83.3% من الأحداث نتائج إيجابية.

أسعار النفط تعود للارتفاع

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد عمليات بيع شهدتها الإثنين. وفي هذا السياق، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فيما يخص العقود الآجلة لشهر فبراير 1.47 دولار أو 2.08% ليستقر عند 72.24 دولار للبرميل، وبالنسبة لبرنت فارتفعت عقوده الآجلة لشهر مارس 1.39 دولار أو 1.76%، ليتم تداول البرميل عند 77.46 دولار.

وأغلق الخامان القياسيان منخفضين أكثر من 3 % يوم الاثنين.