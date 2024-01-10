شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 آلاف عقد تمويل عقاري بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال 10 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 3964 عقدًا بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2023 مقابل 8658 عقدًا بقيمة 11.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 54.2% في عدد العقود، 37.2% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.049 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من عام 2023 مقارنة مع 1.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 37.2%.

أرجعت هيئة الرقبة المالية، انخفاض عدد وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% في مارس 2022، مشيرة إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر أكتوبر، أن شركات التمويل العقاري وقعت 22 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 10.3 مليون جنيه، و43 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 9.6 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 3899 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من عام 2023 مقارنة مع 7625 عقدًا بقيمة 11.6 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 1606 عقدًا خلال أول 10 شهور من عام 2023 بقيمة 93.3 مليار جنيه مقابل 2524 عقدًا بقيمة 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 36.4% في عدد العقود، ونسبة نمو 27.8% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 17.6 مليار جنيه لعدد 591 شركة محيلة في نهاية أكتوبر عام 2023 مقابل 13.2 مليار جنيه لعدد 525 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 34.1% في حجم الأرصدة، و12.6% في عدد الشركات.