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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة أبها وقعت اتفاقية تعاون مع نادي ضمك لاستقطاب الاستثمار الرياضي وتسويق الفرص الاستثمارية الرياضية

وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران، أن الاتفاقية تأتي تعزيزا لروابط التعاون والمشاركة التي تجمع بين غرفة أبها ونادي ضمك، وانطلاقا من إيمان الطرفين بمسؤوليتهما الاجتماعية، باعتبارهما من ممثلي القطاع التجاري والرياضي بعسير، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة، مع وجود نقاط التقاء في طبيعة الأعمال والخدمات المقدمة من الطرفين، بما يخدم القطاعين التجاري والرياضي، ويعزز من فرص الاستثمار فيهما.

وقال «غرفة أبها تتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتنمية القطاع الرياضي بمنطقة عسير، ومنها نادي ضمك، وذلك لتحقيق التبادل البحثي والمعلوماتي، ودعم المشروعات الرياضية، واستقطاب الاستثمار الرياضي، وتسويق الفرص الاستثمارية الرياضية».