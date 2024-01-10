شكرا لقرائتكم خبر غرفة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران، أن الاتفاقية تأتي تعزيزا لروابط التعاون والمشاركة التي تجمع بين غرفة أبها ونادي ضمك، وانطلاقا من إيمان الطرفين بمسؤوليتهما الاجتماعية، باعتبارهما من ممثلي القطاع التجاري والرياضي بعسير، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة، مع وجود نقاط التقاء في طبيعة الأعمال والخدمات المقدمة من الطرفين، بما يخدم القطاعين التجاري والرياضي، ويعزز من فرص الاستثمار فيهما.
وقال «غرفة أبها تتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتنمية القطاع الرياضي بمنطقة عسير، ومنها نادي ضمك، وذلك لتحقيق التبادل البحثي والمعلوماتي، ودعم المشروعات الرياضية، واستقطاب الاستثمار الرياضي، وتسويق الفرص الاستثمارية الرياضية».
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.