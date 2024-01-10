أمير المدينة

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وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع شركة «سفن» والخطط الترفيهية المزمع تنفيذها في المنطقة، إضافة إلى آخر مستجدات سير الأعمال الإنشائية في مـشروع المدينة المنورة بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال، إلى جانب أعمال إنشاء الوجهة الترفيهية في ينبع بقيمة استثمارية 1.1 مليار ريال.
يذكر أن شركة «سفن» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ تهدف للإسهام في تطوير القطاع الترفيهي، وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية في عدد من مناطق المملكة.
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