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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير المدينة المنورة سلمان بن سلطان، استقبل الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن» المهندس عصام الجبير، يرافقه الرئيس التنفيذي لقطاع تنفيذ المشاريع المهندس عبدالإله الفوزان، ورئيس اللجنة الاستشارية في الـشركة المهندس محمد الخليل.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع شركة «سفن» والخطط الترفيهية المزمع تنفيذها في المنطقة، إضافة إلى آخر مستجدات سير الأعمال الإنشائية في مـشروع المدينة المنورة بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال، إلى جانب أعمال إنشاء الوجهة الترفيهية في ينبع بقيمة استثمارية 1.1 مليار ريال.

يذكر أن شركة «سفن» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ تهدف للإسهام في تطوير القطاع الترفيهي، وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية في عدد من مناطق المملكة.