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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 272 خريجا وخريجة من جامعة نجران التحقوا بسوق العمل خلال 2023م، كما جرى إلحاق 2,205 خريجين تحت قوائم التوظيف، في إطار الجهود المشتركة بين الجامعة وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». ويعد مكتب توظيف الخريجين بالجامعة إحدى مبادرات الجامعة الداعمة للطلاب والطالبات الذي يقوم على تعاون بينها وبين الصندوق، لدعم وتوظيف خريجيها من الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم؛ ويهدف إلى زيادة قدرات خريجي وخريجات الجامعة التنافسية في سوق العمل، والعمل على مضاعفة معدلات التوظيف، ورفع مستوى مشاركة واستقرار القوى الوطنية في سوق العمل.

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