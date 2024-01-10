تصفير المشاريع المتعثرة في منطقة الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، عن إنجاز ومعالجة المشاريع المتعثرة بالمنطقة ووصولها إلى صفر بالمئة.

وقال الأمير فيصل بن نواف خلال ترؤس اجتماع الربع الرابع للعام المالي 2023 للجنة التنسيقيّة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة، «إن إمارة المنطقة نجحت بفضل الله ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله - لمشاريع المنطقة إلى إنجاز المشاريع بمنطقة الجوف دون تعثر، والوصول بنسبة المشاريع المتعثرة من المشاريع الجاري تنفيذها إلى صفر‏ بالمئة.

وأكد خلال الاجتماع على عظم المسؤولية والأمانة التي تقع على عاتق المسؤولين في إنجاز المشاريع التنموية بأوقاتها وبالجودة العالية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى الأثر الكبير الذي سيترتب على ذلك في جودة حياة أبناء المنطقة وتمكينهم ونمو المنطقة اقتصاديا وسكانيا.

وأشاد بما قامت به اللجنة التنسيقيّة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة وإنجازهم المشاريع الرأسمالية المتعثرة في المنطقة وتقليصها من الربع الأول عام 2023 م حتى الربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ عدد المشاريع المتعثرة في المنطقة صفر بالمئة.

واستعرض الاجتماع عدد المشروعات بالمنطقة التي بلغت 150 مشروعا، منها 8 مشاريع تحت الترسية، وناقش الاجتماع تحليل نتائج توصيات اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات خلال2023م و تحليل مؤشرات أداء تنفيذ المشاريع خلال الفترة من 2023/1/1م وحتى 2023/12/31م.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مؤشرات المشاريع الحكومية وحالة المشاريع بالمنطقة ومحافظاتها، وبحث تذليل المعوقات لاستكمال المشروعات المتأخرة، كما استعرض الاجتماع حالة ونطاق مشروع درء أخطار السيول بمحافظة القريات لحماية جنوب المدينة وقرية العقيلة.

واختتم الأمير فيصل بن نواف الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة ولجميع الجهات الحكومية بالمنطقة لدورهم التكاملي وتنسيقهم العالي والمؤسسي والذي نتج عنه تحسين وتعزيز جودة المخرجات والنواتج، مشيدا بما تحقق من نجاح وتميز وجهود في هذا الجانب بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع وتفانيهم في أداء عملهم الموكل لهم.