شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع.. والأسهم البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2740 دولار أمريكي، بارتفاع 0.24 %.

فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1614 يورو بانخفاض 0.10 %.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.42 %، ما يعادل 32.20 نقطة، ليصل عند مستوى 7651.76 نقطة.