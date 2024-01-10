الاقتصاد

الإسترليني يرتفع.. والأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2740 دولار أمريكي، بارتفاع 0.24 %.

فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1614 يورو بانخفاض 0.10 %.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.42 %، ما يعادل 32.20 نقطة، ليصل عند مستوى 7651.76 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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