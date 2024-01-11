أخبار البورصة اليوم الأربعاء 10-1-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 10-1-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، والسويدى إليكتريك، وحديد عز، والشرقية- إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.775 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 11 سهمًا إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وبي أي دي- البدر للاستثمار والتنمية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والقاهرة للخدمات التعليمية، وأم بي للهندسة.





البورصة تربح 5 مليارات جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.775 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 139.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.81%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 19.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 59.5 ألف جنيه، 65.8 مليون جنيه، 72.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 352.8 ألف جنيه، 73.3 مليون جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 25466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 30940 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10839 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 5890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 8404 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 6658 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1498 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.



تعاملات الداخليين تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 5 آلاف سهم، 624.7 ألف سهم، 178.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمجموعة المصرية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 12.4 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب.

وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 20 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتا العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومطاحن مصر الوسطى عدد 3 أسهم، 181 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 545 ألف سهم، 48 ألف سهم، 111.1 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 372.2 ألف سهم.

أعلنت الشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شراء المساهم أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية (أصول) عدد 550.1 ألف سهم بسعر 0.691 جنيه بقيمة إجمالية 380.1 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.72% إلى 5.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 12.4 مليون سهم بسعر 1.161 جنيه بقيمة إجمالية 14.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 7.49% إلى 4.40%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.