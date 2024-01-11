شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية يفُقد أسعار النفط مكاسبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فقدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبه المبكرة في تعاملات يوم الأربعاء، بعد إعلان ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، تغيرًا طفيفًا بعد إعلان ارتفاع المخزونات بمقدار 1.34 مليون برميل، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار الخام بنسبة 1.9% في صباح الأربعاء.

تحرك الأسعار

وتحرك سعر النفط خلال الشهر الماضي في حدود 5 دولارات صعودًا أو هبوطًا للدولار، في الوقت الذي يقيم فيه التجار آفاق السوق خلال الشهور المقبلة، في ظل التطورات المتباينة، إذ تدفع الفوضى في الشرق الأوسط، وغلق أكبر حقل للنفط في ليبيا وقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض إنتاجها الأسعار إلى أعلى.

في حين تدفع المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة الأسعار إلى التراجع.

وبحلول الساعة العاشرة و57 دقيقة صباحًا بتوقيت نيويورك، جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر 72.27 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.1% إلى 77.48 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.