تراجع حاد لأسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس بقيمة 25 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب الخميس:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2110 جنيهات للجرام.

وتراجعت سعر الذهب عيار 18 إلى 2713 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3165 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3617 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب نحو 25320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2035 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 7.3 دولار بنسبة 0.38% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.