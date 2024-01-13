شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة": المملكة هي المكان الأنسب لبناء سلسلة إمداد عالمية للمعادن والان نبدء بالتفاصيل

سلسلة إمداد للمعادن

في مؤتمر التعدين الأبرز؛ قدّم جناح معادن@MaadenKSA تجربة ثريّة لزواره.#مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/S520UaBwXi— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) في مؤتمر التعدين الأبرز؛ قدّم جناح معادن @MaadenKSA تجربة ثريّة لزواره.#مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/S520UaBwXi — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 12, 2024

المعادن في السعودية

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، أن المملكة هي المكان الأنسب لبناء سلسلة إمداد عالمية مستدامة للمعادن.وأضاف أن المملكة تمتلك موقعاً متوسطاً بالنسبة للعالم وتغطي أغلب اقتصادات المناجم للمستخدمين.وأشار إلى أن المملكة لديها أيضا موانئ مترابطة في الشرق والغرب، مما يوفر المرونة ويواجه أي تدخلات غير متوقعة.وأكد على أهمية تشكيل سلسلة إمداد للمعادن تراعي الاستدامة وتسهم في تحقيق القيمة العالمية من استخلاص المعادن.وبين أن أهمية هذا يأتي خاصةً في المناطق التي تمتلك موارد معدنية هائلة يحتاجها العالم وتستثمر بشكل عادل في جميع مراحل سلسلة الإمداد لضمان المشاركة العادلة واستقرار سلاسل الإمداد على المدى المتوسط والبعيد.وذكر أن سلسة إمداد المعادن، تشمل أعمال المناجم ومنتجي المعادن، والمستخدمين، والشركات المتوسطة التي تربط كلا الجانبين، مع التأكيد على أهمية الجانب الإنساني فيها مع تطوير الكوادر البشرية خاصة في مناطق أعمال المنجم الأولية، الذي يتطلب صنع سلسلة الاستدامة والمرونة.ولفت إلى أن استخلاص المعادن عملية تقودها توفر مصادر الطاقة بشتى صورها، وستكون الطاقة صديقة للبيئة ونظيفة.جاءت تصريحات نائب وزير الصناعة خلال مشاركته في جلسة بعنوان "نهج شامل لأصحاب المصلحة المتعددين: تسريع إمداد المعادن بطريقة مسؤولة"، ضمن جلسات اليوم الثاني لمؤتمر التعدين الدولي.