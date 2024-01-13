شكرا لقرائتكم خبر اختيار 9 شركات لمبادرة حاضنة الاستكشاف التعديني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني «نثري»، بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني تركي البابطين، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» سامي الحسيني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنه مع إطلاق الحاضنة تم تسجيل أكثر من 400 متقدم من فئة الأفراد، وأكثر من 24 شركة تنوعت خدماتها بين الاستكشاف والحفر، واستغلال المحاجر والتنقيب عن المعادن وتفتيت الصخور، وقد اختيرت منها 9 شركات.

وبين أن مبادرة «نثري» تهدف إلى تمكين المستكشفين الناشئين في قطاع التعدين، وخلق بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع الثروات الطبيعية في المملكة، وتحويلها إلى مدخل للصناعات الواعدة.

ولفت إلى أن المبادرة تمثل نقطة تحول مهمة في القطاع بالمملكة، حيث أطلقت بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

وأفاد بأن خدمات مبادرة «نثري» تشمل ورش عمل تدريبية، ومساحات عمل مشتركة، وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين، وزيارات ميدانية، ولقاءات الإرشاد والتوجيه، واستشارات متخصصة، وخدمات الربط مع المستثمرين، وتسريع الحصول على رخص الاستكشاف، وتشكل هذه الخدمات الدعم الشامل الذي يحتاجه المستكشفون لتطوير مشاريعهم بنجاح، مضيفا أن «نثري» قدمت خدماتها من خلال تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل، وتقديم أكثر من 60 ساعة تدريبية و11 جلسة استشارية متخصصة، وزيارتين ميدانيتين لشركة المصانع الكبرى «أماك»، وشركة «معادن».

ولفت إلى أن البرنامج المقدم أسهم في تمكين المستكشفين ورواد الأعمال وتعزيز مهاراتهم وتوجيههم نحو التفكير الابتكاري، كما أن الزيارات الميدانية إلى المواقع الحيوية والمتعلقة بقطاع الاستكشاف التعديني تعد جزءا داعما من أنشطة حاضنة «نثري»، حيث توفر هذه الزيارات فرصة للمشاركين للتفاعل المباشر مع الخبراء.