شكرا لقرائتكم خبر «كن للاستثمار» و«العلا للتطوير» تطلقان مشروع «أمان الحجر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «كن» للاستثمار القابضة وشركة العلا للتطوير - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استراتيجية لإطلاق وتطوير مشروع «أمان الحجر»، لتقديم مبادرة ضيافة وسكن مميزة في العلا.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة كن للاستثمار القابضة محمد حفني، والرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير، فابيان توسكانو، في حفل أقيم في محافظة العلا، بحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا رئيس مجلس إدارة شركة العلا للتطوير، ورئيس مجلس إدارة شركة «كن» للاستثمار القابضة عبدالله كامل، والعضو المنتدب لشركة العلا للتطوير نايف صالح الحمدان.

وتعد «أمان» إحدى علامات الضيافة المرموقة التي تأسست في عام 1988م، التي تشتهر بمواقعها الفريدة، والعديد منها مطل على مواقع غنية بالتراث والتاريخ الثقافي، إذ تؤسس منتجعاتها بتصاميم استثنائية لتوفر لعملائها التجارب الغنية التي لا تنسى، وتعمل وفق رؤية لبناء مجموعة من المنتجعات الخاصة الزاخرة بالرفاهية والدفء.

وسيتضمن منتجع «أمان الحجر» 42 غرفة فندقية وفيلا، و30 وحدة سكنية فاخرة متاحة للشراء، ويمتد على موقع رئيس تبلغ مساحته ثمانية ملايين م2، في مدينة الحجر الأثرية، أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كن» للاستثمار القابضة: «يسعدنا الإعلان عن التعاون المشترك مع شركة العلا للتطوير في مشروع أمان الحجر، و يمثل هذا التطور نقطة محورية في صناعة السياحة والضيافة في المملكة العربية السعودية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030»، موضحا أن خبرة شركة «كن» في صياغة تجربة عقارية استثنائية ستلعب دورا محوريا في ضمان النجاح الأساسي للمشروع، في حين أن الاستعانة بالخبرات العالمية للاستشاريين والمكاتب المعمارية الدولية ستضع مشروع أمان الحجر كوجهة سياحة رائدة، مشيدا بمجهودات الهيئة الملكية لمحافظة العلا لدعمها الدائم والتزامها بنجاح المشروع.

وقال العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير «بينما نبدأ هذه الرحلة التحولية مع شركة «كن» للاستثمار القابضة لمشروع «أمان الحجر»، فإننا ملتزمون بصياغة ما هو أبعد من أسلوب حياة وتجربة ضيافة، وبتطوير وجهات أصيلة لا تنسى في العلا، متطلعا إلى العمل المشترك لتحويل العلا إلى وجهة جاذبة للزيارة والاستقرار والاستثمار».

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير فابيان توسكانو أن إنشاء منتجع «أمان الحجر» يمثل بداية للتعاون مع شركة كن القابضة للاستثمار، ويعزز هذا التعاون التوجه في تطوير محفظة من الأصول المرموقة عالمية المستوى، التي تتبنى بدورها معايير البيئات المستدامة، بالإضافة إلى الاحتفاء بإرث المنطقة العريق، المطل على كنوز تاريخية.

يذكر أن شركة كن للاستثمار القابضة ستمتلك نسبة 80%، بينما ستمتلك شركة العلا للتطوير 20% من المشروع المشترك. وستتولى شركة «كن» الدور القيادي في تطوير المشروع، وضمان تسليمه، بدعم استراتيجي من شركة العلا للتطوير.

منتجع «أمان الحجر»

يتضمن:

42 غرفة فندقية وفيلا

30 وحدة سكنية فاخرة

الملكية

شركة «كن» للاستثمار القابضة 80%.

شركة العلا للتطوير 20%.

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