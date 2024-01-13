نهضة عمرانية عالمية .. تفاصيل منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة

استعدوا لاستكشاف عالم من الابتكار في مجال #العقار معالي م. عبدالله البدير، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يكشف لنا عن رؤية استثنائية في #منتدى_مستقبل_العقار انضموا إلينا في النسخة الثالثة في الرياض، حيث يلتقي قادة عالميون لاستكشاف "قوة المرونة: بناء مستقبل عقاري… pic.twitter.com/OsmD4xz9VS

اكتشف الخبرات الملهمة لقادة القطاع خلال النسخ السابقة من #منتدى_مستقبل_العقار . تعرف على تقديرهم للفعالية والتنظيم وكيفية تحول هذا الحدث إلى تجمع أساسي في عالم العقار. ندعوكم للمشاركة في هذه التجربة المميزة والتسجيل لحضور نسخة ٢٠٢٤ 🌐 https://t.co/KmX8TMt187 #RFF2024 pic.twitter.com/LcwOlBMGIh

اكتشف الخبرات الملهمة لقادة القطاع خلال النسخ السابقة من#منتدى_مستقبل_العقار. تعرف على تقديرهم للفعالية والتنظيم وكيفية تحول هذا الحدث إلى تجمع أساسي في عالم العقار. ندعوكم للمشاركة في هذه التجربة المميزة والتسجيل لحضور نسخة ٢٠٢٤ https://t.co/KmX8TMt187#RFF2024 pic.twitter.com/LcwOlBMGIh— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA)

معالي الأستاذ ماجد الحقیل، وزیر الشؤون البلدیة والقرویة والإسكان، یلقي الضوء على#منتدى_مستقبل_العقار الذي سیقام في الریاض من 22 إلى 24 ینایر. انضموا إلینا في ھذه التجربة المميزة، حیث سنتبادل الأفكار ونفتح نقاشاً حول قصص النجاح والتحدیات وأحدث التقنیات العالمیة.

للتسجیل... pic.twitter.com/OfMFeI0Xd9— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA)