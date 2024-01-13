شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة عمرانية عالمية .. تفاصيل منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف بن سالم السويلم، إن النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار تأتي انطلاقاً من أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات التنموية الفاعلة اقتصادياً واجتماعياً، وامتداداً للدور الحيوي للمنتدى في فتح آفاق جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب المحلّية والدولية، معرباً عن ترحيبه بجميع الدول والجهات والشخصيات المشاركة في المنتدى.
استعدوا لاستكشاف عالم من الابتكار في مجال#العقارمعالي م. عبدالله البدير، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يكشف لنا عن رؤية استثنائية في #منتدى_مستقبل_العقار
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انضموا إلينا في النسخة الثالثة في الرياض، حيث يلتقي قادة عالميون لاستكشاف "قوة المرونة: بناء مستقبل عقاري... pic.twitter.com/OsmD4xz9VS— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA)
استعدوا لاستكشاف عالم من الابتكار في مجال #العقار— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA) January 13, 2024
معالي م. عبدالله البدير، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يكشف لنا عن رؤية استثنائية في #منتدى_مستقبل_العقار
انضموا إلينا في النسخة الثالثة في الرياض، حيث يلتقي قادة عالميون لاستكشاف "قوة المرونة: بناء مستقبل عقاري… pic.twitter.com/OsmD4xz9VS
منتدى مستقبل العقارأضاف السويلم: تشهد المملكة العربية السعودية نهضة عقارية وعمرانية عالمية عبر مشاريعها الكبرى والمتنوعة وجهودها التنموية المتواصلة، ويُعد المنتدى فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح، إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نمواً وإشراقاً.
اكتشف الخبرات الملهمة لقادة القطاع خلال النسخ السابقة من#منتدى_مستقبل_العقار. تعرف على تقديرهم للفعالية والتنظيم وكيفية تحول هذا الحدث إلى تجمع أساسي في عالم العقار.
ندعوكم للمشاركة في هذه التجربة المميزة والتسجيل لحضور نسخة ٢٠٢٤
https://t.co/KmX8TMt187#RFF2024 pic.twitter.com/LcwOlBMGIh— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA)
اكتشف الخبرات الملهمة لقادة القطاع خلال النسخ السابقة من #منتدى_مستقبل_العقار. تعرف على تقديرهم للفعالية والتنظيم وكيفية تحول هذا الحدث إلى تجمع أساسي في عالم العقار.— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA) January 3, 2024
ندعوكم للمشاركة في هذه التجربة المميزة والتسجيل لحضور نسخة ٢٠٢٤
🌐 https://t.co/KmX8TMt187#RFF2024 pic.twitter.com/LcwOlBMGIh
ويناقش المنتدى عبر أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة، التي تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، والتطورات التي شهدها القطاع، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في العقار، بالإضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.
معالي الأستاذ ماجد الحقیل، وزیر الشؤون البلدیة والقرویة والإسكان، یلقي الضوء على#منتدى_مستقبل_العقار الذي سیقام في الریاض من 22 إلى 24 ینایر. انضموا إلینا في ھذه التجربة المميزة، حیث سنتبادل الأفكار ونفتح نقاشاً حول قصص النجاح والتحدیات وأحدث التقنیات العالمیة.
للتسجیل... pic.twitter.com/OfMFeI0Xd9— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA)
معالي الأستاذ ماجد الحقیل، وزیر الشؤون البلدیة والقرویة والإسكان، یلقي الضوء على #منتدى_مستقبل_العقار الذي سیقام في الریاض من 22 إلى 24 ینایر. انضموا إلینا في ھذه التجربة المميزة، حیث سنتبادل الأفكار ونفتح نقاشاً حول قصص النجاح والتحدیات وأحدث التقنیات العالمیة.— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA) January 12, 2024
للتسجیل… pic.twitter.com/OfMFeI0Xd9
استدامة القطاع العقاريتتناول جلسات المنتدى أثر استراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية.
كما تناقش دور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار، بصورة عامة.
انضم إلينا في#منتدى_مستقبل_العقار من خلال جلسة حصرية نستضيف فيها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، واستكشف معنا الجهود المبذولة في توطين الأنشطة والمهن العقارية، والبرامج الداعمة والمحفزة أمام الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع العقاري،... pic.twitter.com/rw5E8C5gKt— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA)
انضم إلينا في #منتدى_مستقبل_العقار من خلال جلسة حصرية نستضيف فيها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، واستكشف معنا الجهود المبذولة في توطين الأنشطة والمهن العقارية، والبرامج الداعمة والمحفزة أمام الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع العقاري،… pic.twitter.com/rw5E8C5gKt— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA) January 10, 2024
يُذكر أن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة سيضم معرضاً عقارياً مصاحباً لإثراء المحتوى العقاري، وذلك بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما سيشهد عقد عدد من التحالفات وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تغطي مختلف مجالات منظومة العقار.