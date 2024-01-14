شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية»: رفض الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت حضوريًا في مقر الشركة بمحافظة جدة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 07:30 مساء يوم الخميس 29الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، كان الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الخيال، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 06:30). الاجتماع الأول كان الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام الأساسي للشركة (حيث كانت نسبة الحضور 11.53 %).

وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 11.56% وحسب النظام الأساسي للشركة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. نتائج التصويت وأفادت الشركة بأن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

وشملت النتائج: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها، وعدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

وتضمنت النتائج: عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه البالغة 790,000 ريال.